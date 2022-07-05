Українські зірки почали масово робити патріотичні татуювання. Таким чином артисти демонструють любов до рідної країни, пишаючись її стійкістю та непохитністю перед “русскім міром”.

Актор Євген Кошовий набив кілька патріотичних тату. На лівому плечі шоумена тепер красується фраза з пісні Коломийка покійного музиканта Кузьми Скрябіна – Той, хто любить Україну, має бути з нами.

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На передпліччі у нього з’явилася фраза – Був патріотом України ще до того, як це стало мейнстримом.

Продюсерка Олена Мозгова прикрасила свою праву руку тризубцем з мечем посередині. Малюнок доповнили червоні квіти.

З’явилося патріотичне тату і у реп-виконавниці Alyona Alyona. На правій ключиці артистка має червоно-чорний колосок.

Блогерша Даша Квіткова теж не відстала від тренду і зробила кілька патріотичних тату. На зап’ясті вона набила дві скріпки – у кольорах прапора України, переплетені у формі серця.

Під грудьми блогерка зробила карту України у патріотичних кольорах.

Сестра співака Позитива (справжнє ім’я – Олексій Завгородній) Єлизавета набила на стегні зображення Вєрки Сердючки, яка вигукує Геть з України, москаль некрасівий.

Голкіпер клубу Динамо та збірної України Денис Бойко також увійшов до числа тих, хто зробив патріотичне тату з початку повномасштабної війни. Спортсмен набив собі на нозі тату у вигляді герба, оздобленого орнаментом.

Раніше ми писали, що в Україні тренд на патріотичні тату. Українці набивають калину, соняшники та волошки на жовто-блакитному тлі і навіть Байрактари.

Модними стали ще й написи на тілі – найчастіше набивають вільна, незламна, а також Україна різними мовами.

Психологи кажуть, що люди роблять татуювання, коли хочуть розповісти свою історію. Це певний якір, що свідчить про новий життєвий етап та належність до певної соціальної групи.