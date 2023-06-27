Співачка Alyosha відповіла на критику стосовно того, що перебуває з дітьми за кордоном. Також вона показала підрослих синів та доньку від фронтмена гурту Антитіла Тараса Тополі.

Каже, часто читає коментарі на кшталт: Як ви можете показувати ваше радісне життя, коли в Україні війна, а ви там в Америці сидите і у вас так все добре… Не соромно?

У відповідь Alyosha ясно дала зрозуміти, що безпека дітей – понад усе, і якщо є можливість їх захистити і подарувати щасливе дитинство, вона це зробить.

– Якби у вас було глибоке усвідомлення небезпеки для своїх дітей, ви б їх не вивезли з цієї небезпеки, не зробили б усе для кращого дитинства ваших діток? Навіть просто на Захід, на кордон, до родичів, до тих людей, хто готовий вас прийняти, а таких безліч, – зазначила співачка.

Додає, коментатори мають інтернет, але не мають усвідомлення, що їхні діти не захищені. Запевняє, її серце страждає не менше, та й жити інакше – тяжко, проте є й інший бік цього – щасливі діти.

– Не треба негативу, люди, давайте будемо людьми! З нашої нації і з наших випробувань тільки починається велика зміна світу. Далі буде… Ось побачите, – підсумувала Alyosha.