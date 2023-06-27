Певица Alyosha ответила на критику относительно того, что находится с детьми за границей. Также она показала подросших сыновей и дочь от фронтмена группы Антитела Тараса Тополи.

Говорит, часто читает комментарии вроде: Как вы можете показывать вашу радостную жизнь, когда в Украине война, а вы там в Америке сидите и у вас так все хорошо… Не стыдно?

В ответ Alyosha ясно дала понять, что безопасность детей — превыше всего, и если есть возможность их защитить и подарить счастливое детство, она это сделает.

— Если бы у вас было глубокое осознание опасности для своих детей, вы бы их не вывезли из этой опасности, не сделали бы все для лучшего детства ваших деток? Даже просто на Запад, на границу, к родственникам, к тем людям, кто готов вас принять, а таких множество, — отметила певица.

Добавляет, у комментаторов есть интернет, но нет осознания, что их дети не защищены. Уверяет, ее сердце страдает не меньше, да и жить иначе — тяжело, однако есть и другая сторона этого — счастливые дети.

— Не надо негатива, люди, давайте будем людьми! С нашей нации и с наших испытаний только начинается большое изменение мира. Дальше будет… Вот увидите, — подытожила Alyosha.