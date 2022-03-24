Директор української співачки Софії Ротару Сергій Лавров уперше відреагував на мовчанні знаменитості про широкомасштабне вторгнення Росії в Україну. Зірковий промоутер заявив російським ЗМІ, що артистка завжди була аполітичною.

– Софія Михайлівна завжди була аполітична, намагалася уникати розмов на ці теми. Вона народна артистка СРСР і однаково добре ставилася до всіх колишніх союзних республік, – розповів Сергій Лавров.

Він також нагадав, що співачка здобула урок через політику, від чого могла постраждати її кар’єра та репутація. Так, у 2014 році після анексії Криму у Ротару був запланований тур Росією. На тлі цього її син опублікував фото співачки із синьо-жовтим прапором та підписом Слава Україні! Тоді в мережі розрісся справжній скандал, через що гастролі довелося скасувати.

Промоутер Лавров зізнався, що вже давно не спілкувався зі співачкою і навіть боїться їй дзвонити.

Нагадаємо, що на тлі повномасштабного вторгнення Росії сім’я Ротару вляпалася у великий скандал. Син та онук співачки 7 березня намагалися незаконно перетнути кордон із Молдовою разом з іншими чоловіками призовного віку.

Тоді стало відомо, що вони заплатили по $2 тис. за таку нелегальну махінацію – вони намагалися перетнути кордон на човні у супроводі громадянина Молдови, який це все організував. Схоже, близькі співачки змогли уникнути покарання – онук Ротару 23 опублікував у Instagram своє фото на повний зріст на честь свого 28-річчя.