В ночь на 1 июня, когда в мире празднуют День защиты детей, Россия в очередной раз нанесла удары по Киеву. Оккупанты убили двух матерей и девятилетнюю девочку.

Сейчас украинские дети особо нуждаются в защите, поскольку у россиян нет никаких моральных принципов — они продолжают воевать с мирными людьми, лишая их жизней.

Звезды украинского шоу-бизнеса не скрывают своего гнева, а потому выражают его в своих соцсетях. Селебрити продолжают удивляться поступкам врага.

Ведущая Маша Ефросинина пожелала, чтобы слеза каждого украинца вернулась россиянам.

— Дети… В День защиты детей… Я желаю, чтобы каждая слеза каждого украинца за 15 месяцев превратилась на попадание в цель нашими ВСУ, — написала она.

Телеведущая Екатерина Осадчая отметила, что украинцы не могут защитить своих детей от нелюдей.

— В День защиты детей… Мы не можем защитить своих детей от орды. Пусть земля вам будет пухом, — такую надпись оставила в Instagram Осадчая.

Актриса Лилия Ребрик также возмутилась очередным циничным поступком россиян.

— Ночью… В день защиты детей россияне убивают детей, — коротко написала она.

Аналогичными мыслями поделилась и актриса Ксения Мишина, добавив хэштег о том, что Россия — страна-террорист.

Певица Оля Цибульская отметила, что ее сердце вновь кровоточит от таких новостей.

Показала последствия атаки актриса Ольга Сумская. Также она поделилась историей мужчины, у которого в ночь на 1 июня погибла жена.

Певица Джамала также поделилась последствиями сегодняшней ночи, отметив, что в такой праздник россияне убивают детей.

В День защиты детей оккупанты запустили по Киеву семь баллистических ракет Искандер-М и три крылатых ракеты Искандер-К. ПВО сбили все цели, однако осколки упали на поликлинику в Деснянском районе столицы.

В результате — три человека погибло. По состояния на 11:27, количество пострадавших возросло до 16 человек.