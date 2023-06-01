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Сердце кровоточит. Реакция звезд на обстрел Киева в День защиты детей

1 июня 2023, 11:54
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Реакція зірок на обстріл 1 червня
Источник: КГГА Ксения Мишина Ольга Цибульская

В ночь на 1 июня, когда в мире празднуют День защиты детей, Россия в очередной раз нанесла удары по Киеву. Оккупанты убили двух матерей и девятилетнюю девочку.

Сейчас украинские дети особо нуждаются в защите, поскольку у россиян нет никаких моральных принципов — они продолжают воевать с мирными людьми, лишая их жизней.

Звезды украинского шоу-бизнеса не скрывают своего гнева, а потому выражают его в своих соцсетях. Селебрити продолжают удивляться поступкам врага.

Ведущая Маша Ефросинина пожелала, чтобы слеза каждого украинца вернулась россиянам.

Маша Єфросиніна День захисту дітей

 — Дети… В День защиты детей… Я желаю, чтобы каждая слеза каждого украинца за 15 месяцев превратилась на попадание в цель нашими ВСУ, — написала она.

Телеведущая Екатерина Осадчая отметила, что украинцы не могут защитить своих детей от нелюдей.

Єкатерина Осадча День захисту дітей

— В День защиты детей… Мы не можем защитить своих детей от орды. Пусть земля вам будет пухом, — такую надпись оставила в Instagram Осадчая.

Актриса Лилия Ребрик также возмутилась очередным циничным поступком россиян.

Лілія Ребрик День захисту дітей

— Ночью… В день защиты детей россияне убивают детей, — коротко написала она.

Аналогичными мыслями поделилась и актриса Ксения Мишина, добавив хэштег о том, что Россия — страна-террорист.

Ксенія Мішина День захисту дітей

Певица Оля Цибульская отметила, что ее сердце вновь кровоточит от таких новостей.

Оля Цибульська День захисту дітей

Показала последствия атаки актриса Ольга Сумская. Также она поделилась историей мужчины, у которого в ночь на 1 июня погибла жена.

Ольга Сумська День захисту дітей

Певица Джамала также поделилась последствиями сегодняшней ночи, отметив, что в такой праздник россияне убивают детей.

Джамала День захисту дітей

В День защиты детей оккупанты запустили по Киеву семь баллистических ракет Искандер-М и три крылатых ракеты Искандер-К. ПВО сбили все цели, однако осколки упали на поликлинику в Деснянском районе столицы.

В результате — три человека погибло. По состояния на 11:27, количество пострадавших возросло до 16 человек.

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Теги
День захисту дітей Ксения Мишина Маша Ефросинина Оля Цибульська ракетний удар
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