Романи на роботі – явище не рідкісне. Буває таке, що вони переростають в щасливе і сімейне життя. Таке трапляється як зі звичайними людьми, так і зі знаменитостями.

Не завжди і не в усіх людей є час на побудову особистого життя, як би сумно це не звучало, тому любов вони шукають прямо серед колег. Добре це чи погано – залежить від результату. У кого із зірок були стосунки з колегами і в у що вони переросли – читайте далі.

Актор і захисник України Максим Девізоров навесні 2022 року приїхав із гарячої точки всього лише на один день – все заради того, щоб укласти шлюб з акторкою Світланою Гордієнко.

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Акторка Анна Остапенко цього літа вийшла заміж за свого колегу – музиканта і актора Олександра Невзорова.

Не в усіх зірок зі службовими романами виходить все так однозначно, у деяких далі робочої інтрижки – не заходить. Телеведучій Слава Дьомін одного разу зізнався, що у нього був секс із колегою. Ім’я він не назвав, проте зазначив, що це відома телеведуча і вони навіть жили разом кілька місяців.

Роман Дьоміну приписували з його радіо-колегою Тетяною Татарченко, проте чутки він спростував. Ходили розмови і навколо ведучої Лесі Нікітюк.

– Ми з Лесею дуже давно знайомі. Ми колись робили класний спільний проєкт і ми досі в офігенних стосунках, – говорив колись Слава.

Приписували роман і 49-річному співакові Олександру Пономарьову з молодшою на 20 років співачкою Марією Яремчук. Спочатку він був її наставником в талант-шоу, згодом вони заспівали в дуеті, далі вирушили разом у тур.

Артист підтвердив, що вони дійсно разом, але як виявилося через час – він пожартував.

– Ніякого роману з Марією немає. Це був жарт. Я дуже дорожу дружбою з Машею, ми знайомі багато років, – зазначив він.

Американська співачка Мадонна романи крутить зі своєю підтанцьовкою. Вона була у стосунках із Тимором Стефенсоном. Перед ним виконавиця крутила інтрижку із Брахімом Заібатом, який змінив на посаді Гесуса Луса.

Останній службовий роман Мадонна припинила у 2022 році з танцюристом Ахламаліком Вільямсом.

Однак рекордсменкою по романам є акторка Ліндсі Лохан. У 2013 році стало відомо, що серед її партнерів були 36 відомих чоловіків.

Вона зустрічалася з акторами Коліном Фарреллом, Еваном Пітерсом, Гітом Леджером, Заком Ефраном, Джастіном Тімберлейком і навіть Брюссом Віллісом.