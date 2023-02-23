Романи на роботі – явище не рідкісне. Буває таке, що вони переростають в щасливе і сімейне життя. Таке трапляється як зі звичайними людьми, так і зі знаменитостями.
Не завжди і не в усіх людей є час на побудову особистого життя, як би сумно це не звучало, тому любов вони шукають прямо серед колег. Добре це чи погано – залежить від результату. У кого із зірок були стосунки з колегами і в у що вони переросли – читайте далі.
Актор і захисник України Максим Девізоров навесні 2022 року приїхав із гарячої точки всього лише на один день – все заради того, щоб укласти шлюб з акторкою Світланою Гордієнко.
Акторка Анна Остапенко цього літа вийшла заміж за свого колегу – музиканта і актора Олександра Невзорова.
Не в усіх зірок зі службовими романами виходить все так однозначно, у деяких далі робочої інтрижки – не заходить. Телеведучій Слава Дьомін одного разу зізнався, що у нього був секс із колегою. Ім’я він не назвав, проте зазначив, що це відома телеведуча і вони навіть жили разом кілька місяців.
Роман Дьоміну приписували з його радіо-колегою Тетяною Татарченко, проте чутки він спростував. Ходили розмови і навколо ведучої Лесі Нікітюк.
– Ми з Лесею дуже давно знайомі. Ми колись робили класний спільний проєкт і ми досі в офігенних стосунках, – говорив колись Слава.
Приписували роман і 49-річному співакові Олександру Пономарьову з молодшою на 20 років співачкою Марією Яремчук. Спочатку він був її наставником в талант-шоу, згодом вони заспівали в дуеті, далі вирушили разом у тур.
Артист підтвердив, що вони дійсно разом, але як виявилося через час – він пожартував.
– Ніякого роману з Марією немає. Це був жарт. Я дуже дорожу дружбою з Машею, ми знайомі багато років, – зазначив він.
Американська співачка Мадонна романи крутить зі своєю підтанцьовкою. Вона була у стосунках із Тимором Стефенсоном. Перед ним виконавиця крутила інтрижку із Брахімом Заібатом, який змінив на посаді Гесуса Луса.
Останній службовий роман Мадонна припинила у 2022 році з танцюристом Ахламаліком Вільямсом.
Однак рекордсменкою по романам є акторка Ліндсі Лохан. У 2013 році стало відомо, що серед її партнерів були 36 відомих чоловіків.
Вона зустрічалася з акторами Коліном Фарреллом, Еваном Пітерсом, Гітом Леджером, Заком Ефраном, Джастіном Тімберлейком і навіть Брюссом Віллісом.
– Буду щирою, список чоловіків я писала на п’ятому етапі лікування алкогольної залежності в клініці… Напевно тоді хтось його сфотографував. Це було дуже особисте, мені просто не пощастило, – розповіла вона тоді.