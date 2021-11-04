СБУ вибачилася перед Томусяком – актора приберуть із чорного списку

Служба безпеки України визнала свою помилку, тому українського актора Валентина Томусяка приберуть зі списку діячів культури, які загрожують нацбезпеці.

– СБУ ініціювала виключення актора Валентина Томусяка з-поміж осіб, які створюють загрозу національній безпеці України. Відповідне подання було направлено до Міністерства культури та інформаційної політики, – заявили у СБУ.

У відомстві пояснили, що прізвище Томусяка було серед учасників знімальної групи. Насправді ім’я актора не було в титрах, але його помилково вказали на російському сайті kino-teatr ru.

– Однак детальне вивчення складу групи свідчить, що цей громадянин не брав участі у зйомках. Отже, Валентина Томусяка було внесено помилково, додаткову та детальну перевірку всіх поданих пропозицій буде здійснено окремо. СБУ просить вибачення у Валентина Томусяка, – заявили у відомстві.

Валентина Томусяка внесли в чорний список Мінкульту

3 дистопада зірку серіалу Кріпосна Валентина Томусяка внесли в чорний список Мінкульту через нібито зйомки у фільмі Солнцепек. Загалом відомство додало 32 людини.

Валентин Томусяк запевняє, що СБУ внесло його до списку помилково, бо він ніяк не причетний до фільму. За словами актора, з початком війни на Сході України, він жодного разу навіть не був у РФ.