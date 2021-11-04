СБУ извинилась перед Томусяком — актера уберут из черного списка

Служба безопасности Украины признала свою ошибку, поэтому украинского актера Валентина Томусяка уберут из списка деятелей культуры, которые создают угроз для нацбезопасности.

— СБУ инициировала исключение актера Валентина Томусяка из числа лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины. Соответствующее представление было направлено в Министерство культуры и информационной политики, — заявили в СБУ.

В ведомстве обьяснили, что фамилия Томусяка была среди участников съемочной группы. На самом деле имя актера не значилось в титрах, но его туда по ошибке указали на российском сайте kino-teatr ru.

— Однако детальное изучение состава группы свидетельствует, что данный гражданин не участвовал в съемках. Следовательно, Валентина Томусяка было внесена ошибочно, дополнительная и детальная проверка всех представленных предложений будет осуществлена отдельно. СБУ приносит извинения Валентину Томусяку, — заявили в ведомстве.

Валентина Томусяка внесли в черный список Минкульта

3 ноября звезду сериала Крепостная Валентина Томусяка внесли в черный список Минкульта из-за якобы съемок в фильме Солнцепек. В общей сложности ведомство добавило 32 человека.

Валентин Томусяк уверяет, что СБУ внесло его в список по ошибке, потому что он никак не причастен к фильму. По словам актера, с началом войны на Востоке Украины он ни разу даже не был в РФ.