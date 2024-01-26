Саша Бо прокомментировала скандал относительно отдыха Тани Пренткович и Андрея Гонковского на Мальдивах. Блогерша оценила ситуацию с двух сторон и рассказала, что по этому поводу думает.

Саша Бо отреагировала на скандал с Пренткович

Так, Саша опубликовала в Instagram свои мысли на этот счет. Она призналась, что она никогда не влазит в конфликты и не поддерживает буллинг, но многие задаются вопросом, почему блогеры не комментируют ситуацию.

Напомним, что речь идет о скандале с мужем Пренткович, который отдыхал на Мальдивах.

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— Выезжать на море пользуясь возможностями волонтера — это очень некрасиво. Так не должно быть, и станет уроком для тех, кто делал подобное, отметила блогер.

Саша добавила, что никого не покрывает, но ей нечего комментировать на эту тему. Однако, Бо считает, что выливать грязь на блогерку за действия его возлюбленного некрасиво.

— Я хочу, чтобы в нашем обществе каждый сам отвечал за свои поступки, — добавила знаменитость.

За своего мужа Саша ответила, что он не числится волонтером их общего благотворительного фонда — они искали пути доставки авто из-за границы для военных без их участия.

Напомним, что Пренткович извинилась за мужа на Мальдивах. Звезда отметила, что они осознали ошибку, и в жизни есть импульсивные и необдуманные решения.