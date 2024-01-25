Скандальна блогерка Анна Алхім продовжує дивувати публіку своїми цинічними вчинками. Цього разу вона вирішила зняти відео на алеї загиблих Героїв у Хмельницькому під російську пісню.

Анна Алхім оскандалилася новим відео

У TikTok скандальної блогерки з’явився новий ролик під російську пісню. Про її любов до творчості авторів РФ відомо всім, сама Алхім у цьому нічого поганого не вбачає, а тому продовжує споживати контент країни-агресора, яка щодня обстрілює Україну.

Однак цього разу Анна не просто показала себе, слухаючи пісню російської виконавиці. Вона зняла відео на тлі алеї загиблих Героїв у Хмельницькому, у ролику Алхім усміхається та кружляє.

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Такий цинічний вчинок привів у жах українців. Користувачі мережі не розуміють, як можна опуститися до такого, а тому висловлюють своє обурення в коментарях.

На тлі загиблих воїнів…

Під російську пісню. Це неповага! Це дно! За що вони померли, щоб ось так танцювали під пісню ворога?

Ззаду це вбиті Росією герої?

Це просто дно. Алхім перевершила саму себе. Не розумію, чого вона сидить в Україні, якщо її так приколює музика ворогів? Ні совісті, ні співчуття, ні розуму.

Подивіться, яка д*репа, – пишуть розгнівані українці.

До слова, раніше ми публікували графіку, яка показує, скільки українці заплатили в бюджет РФ за споживання російського контенту за рік повномасштабної війни. Сума велика – близько $5 млн. За ці гроші армія країни-агресора могла придбати 10 тис. FPV-дронів.