Скандальна блогерка Анна Алхім продовжує дивувати публіку своїми цинічними вчинками. Цього разу вона вирішила зняти відео на алеї загиблих Героїв у Хмельницькому під російську пісню.
Анна Алхім оскандалилася новим відео
У TikTok скандальної блогерки з’явився новий ролик під російську пісню. Про її любов до творчості авторів РФ відомо всім, сама Алхім у цьому нічого поганого не вбачає, а тому продовжує споживати контент країни-агресора, яка щодня обстрілює Україну.
Однак цього разу Анна не просто показала себе, слухаючи пісню російської виконавиці. Вона зняла відео на тлі алеї загиблих Героїв у Хмельницькому, у ролику Алхім усміхається та кружляє.
@anna_alkhim Вы тоже это видите? Я про свое лицо. #alkhim #алхим ♬ оригинальный звук – Anna Alkhim
Такий цинічний вчинок привів у жах українців. Користувачі мережі не розуміють, як можна опуститися до такого, а тому висловлюють своє обурення в коментарях.
- На тлі загиблих воїнів…
- Під російську пісню. Це неповага! Це дно! За що вони померли, щоб ось так танцювали під пісню ворога?
- Ззаду це вбиті Росією герої?
- Це просто дно. Алхім перевершила саму себе. Не розумію, чого вона сидить в Україні, якщо її так приколює музика ворогів? Ні совісті, ні співчуття, ні розуму.
- Подивіться, яка д*репа, – пишуть розгнівані українці.
До слова, раніше ми публікували графіку, яка показує, скільки українці заплатили в бюджет РФ за споживання російського контенту за рік повномасштабної війни. Сума велика – близько $5 млн. За ці гроші армія країни-агресора могла придбати 10 тис. FPV-дронів.