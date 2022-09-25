Помічники Меган Маркл поділилися скандальними історіями про дружину принца Гаррі. Як виявилося, актриса хотіла увійти до королівської родини й відмовити від почестей сім’ї монарха, а також погано ставилася до прислуги.

Про це свідчить уривок із книги Придворні: прихована сила за короною від королівського письменника Валентайна Лоу. У книзі детально описуються стосунки між сім’єю герцога та герцогині Сассекських, а також їхнє ставлення до персоналу.

Як виявилося, персонал зробив усе, щоб пара досягла успіху. Щоправда, згодом розкрилася справжня натура Меган і Гаррі – після цього вони називали себе Клубом, що вижив у Сассексів.

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Що ж до Маркл, то колишні співробітники називають її самозакоханим соціопатом. Актриса давно хотіла, щоб разом з Гаррі зректися королівських привілеїв і жити звичайним життям.

– Вона хотіла, щоб нею знехтували. Меган була одержимою цією ідеєю з першого дня, – заявив один із колишніх співробітників.

Інший працівник заявив, що Маркл перед відходом тривалий час збирала докази, щоб заявити усьому світу, як монархія підвела її. Персонал підозрює, що гучний скандал та інші заяви були частиною підступного плану. Можливо, Меган хотіла заробити грошей і відмовитися від королівської родини, щоб повернутися до США.

Нагадаємо, що актриса і сама не проти розповісти світові про своє бачення світу. Наприкінці серпня Меган Маркл випустила подкаст на тему подвійних стандартів та ярликів, які вішають на жінок. Дружина Гаррі також розповіла про свої проблеми в сім’ї.