Меган Маркл выпустила свой первый подкаст из серии записей под названием Архетипы, где рассказала о двойных стандартах и ярлыках, которые вешают на женщин.

Подкаст актриса записала свой разговор с Сереной Уильямс, звездой тенниса — они поделились личными историями, а также обсудили то, с чем сталкиваются женщины.

— Я даже не помню, чтобы слышала негативные коннотации слова амбиции, пока не начала встречаться со своим нынешним мужем, — призналась Меган.

Серия подкастов Архетипы будут включать разговоры Маркл с историками, экспертами и женщинами, которым есть что рассказать обществу.

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Жена принца Гарри уверена, что общество вешает на женщин ярлыки, с чем и будет бороться Меган со своими гостями в подкастах.

Актриса долгое время выступала за расширение прав и возможностей женщин. Spotify и компания Archewell Audio описали ее разговоры с женщинами как “без цензуры” и сказали, что герцогиня будет углубляться в происхождение стереотипов.

Сама Меган уже не раз нарывалась на осуждение других людей и вешание ярлыков — приятели принца Гарри считают, что Маркл слишком строгая, а также не имеет чувства юмора. Актриса не смогла поладить с друзьями своего мужа.