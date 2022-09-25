Помощники Меган Маркл поделились скандальными историями о жене принца Гарри. Как оказалось, актриса хотела войти в королевскую семью и отказать от почестей семьи монарха, а также плохо относилась к прислуге.

Об этом свидетельствует отрывок из книги Придворные: скрытая сила за короной от королевского писателя Валентайна Лоу. В книге детально описываются отношениях между семьей герцога и герцогини Сассекских, а также их отношение к персоналу.

Как оказалось, персонал сделал все, чтобы пара достигла успеха. Правда, со временем раскрылась настоящая натура Меган и Гарри — после этого они называли себя Клубом выживших у Сассексов.

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Что касается Маркл, то бывшие сотрудники называют ее самовлюбленным социопатом. Актриса давно хотела, чтобы вместе с Гарри отречься от королевских привилегий и жить обычной жизнь.

— Она хотела, чтобы ею пренебрегли. Меган была одержимой этой идеей с первого дня, — заявил один из бывших сотрудников.

Другой работник заявил, что Маркл перед уходом длительное время собирала улики, чтобы заявить всему миру, как монархия подвела ее. Персонал подозревает, что громкий скандал и другие заявления были частью коварного плана. Возможно Меган хотела заработать денег и отказаться от королевской семьи, чтобы вернуться в США.

Напомним, что актриса и сама не против рассказать миру о своем видении мира. В конце августа Меган Маркл выпустила подкаст на тему двойных стандартов и ярлыков, которые вешают на женщин. Жена Гарри также рассказала и о своих проблемах в семье.