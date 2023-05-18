Творці серіалу І просто так розсекретили дату прем’єри другого сезону. Продовження сиквелу Сексу і міста шанувальники побачать на стримінговому сервісі HBO Max уже 22 червня.

– Сідайте на стілець, це буде справжнє свято, – заінтригували творці.

На першому офіційному постері 2 сезону І просто так Керрі з друзями сидять за обіднім столом в ошатних сукнях. Судячи з фото, культова четвірка буде не в повному складі – серед героїв немає Кім Кетролл, яка зіграла Саманту.

Шанувальники зраділи поверненню серіалу, але досі не можуть відпустити Кім Кетролл:

Ми ніколи не втратимо надію знову побачити Саманту на постерах.

Не дивитися. Перший сезон був пародією на оригінальне шоу.

Чотири “доповнення” – це не те саме, що одна Саманта на постері.

Я досі переживаю, що Саманти тут немає… Просто боляче.

Без образ, але я б хотів обміняти Че на Саманту, дякую.

Саманта Джонс, ти нам потрібна!

Люблю серіал старий і новий, але так кумедно, що втрата прекрасної Кім Кетролл означає, що вам довелося додати три нових посередніх персонажі, щоб компенсувати втрату одного чудового персонажа.

У другому сезоні сиквелу Сексу і міста буде 11 серій, дві з них покажуть 22 червня, а всі інші шанувальники зможуть дивитися щочетверга.

Знімання серіалу затягнулися через секс-скандал довкола Кріса Нота. Одразу кілька жінок звинуватили виконавця ролі Містера Біга в насильстві. Після резонансу Сара Джессіка Паркер, Синтія Ніксон і Крістін Девіс оприлюднили спільну заяву на підтримку жінок.