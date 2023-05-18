Создатели сериала И просто так рассекретили дату премьеры второго сезона. Продолжение сиквела Секса в большом городе поклонники увидят на стриминговом сервисе HBO Max уже 22 июня.

На первом официальном постере 2 сезона И просто так Кэрри с друзьями сидят за обеденным столом в нарядных платьях. Судя по фото, культовая четверка будет не в полном составе — среди героев нет Ким Кэтролл, которая сыграла Саманту.

Поклонники обрадовались возвращению сериала, но до сих пор не могут отпустить Ким Кэтролл:

Мы никогда не утратим надежду снова увидеть Саманту на постерах.

Не смотреть. Первый сезон был пародией на оригинальное шоу.

Четыре “дополнения” — это не то же самое, что одна Саманта на постере.

Я действительно все еще переживаю, что Саманты здесь нет… Просто больно.

Без обид, но я бы хотел обменять Че на Саманту, спасибо.

Саманта Джонс, ты нам нужна!

Люблю сериал старый и новый, но так забавно, что потеря прекрасной Ким Кэтролл означает, что вам пришлось добавить три новых посредственных персонажей, чтобы компенсировать потерю одного замечательного персонажа.

Во втором сезоне сиквела Секса в большом городе будет 11 серий, две из них покажут 22 июня, а все остальные поклонники смогут смотреть каждый четверг.

Съемки сериала затянулись из-за секс-скандала вокруг Криса Нота. Сразу несколько женщин обвинили исполнителя роли Мистера Бига в насилии. После резонанса Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис сделали совместное заявление в поддержку женщин.