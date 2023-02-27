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Кіно та серіали

SAG Awards 2023: премія Гільдії кіноакторів США оголосила переможців

27 Лютого 2023, 11:38
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
SAG Awards 2023
Джерело: Getty Images

Минулої ночі в Лос-Анджелесі пройшла 29-а церемонія вручення нагород Гільдії акторів США – SAG Awards. Найбільшу кількість нагород забрала комедія Все скрізь і відразу, де зірки фільму Мішель Йео, Джеймі Лі Кертіс і Ке Хюї Куан отримали нагороди за акторську майстерність у своїх категоріях.

Фільм також отримав головний приз церемонії за видатне виконання акторського складу в кіно. У телевізійних категоріях аналогічна нагорода дісталася серіалу Ебботт Елементарно, а Білий лотос отримав нагороду за акторський склад у драматичному серіалі.

Повний список переможців SAG Awards 2023

  • Найкращий акторський склад – Все скрізь і відразу
  • Найкращий актор – Брендан Фрейзер (Кіт)
  • Найкраща акторка – Мішель Йео (Все скрізь і відразу)
  • Найкращий актор другого плану – Ке Хюї Куан (Все скрізь і відразу)
  • Найкраща акторка другого плану – Джеймі Лі Кертіс (Все скрізь і відразу)
  • Найкращий каскадерський склад – Топ Ган: Меверік
  • Найкращий акторський склад у драматичному серіалі – Білий лотос
  • Найкраща акторка в драматичному серіалі – Дженніфер Кулідж (Білий лотос)
  • Найкращий актор у драматичному серіалі – Джейсон Бейтман (Озарк)
  • Найкращий акторський склад у комедійному серіалі – Початкова школа Ебботт
  • Найкраща акторка в комедійному серіалі – Джин Смарт (Хитрощі)
  • Найкращий актор в комедійному серіалі – Джеремі Аллен Вайт (Ведмідь)
  • Найкраща акторка в міні-серіалі або телефільмі – Джессіка Честейн (Джордж і Таммі)
  • Найкращий актор в міні-серіалі або телефільмі – Сем Елліотт (1883)

Зазначимо, що це остання велика премія перед Оскаром, який в 2023 році відбудеться в ніч із 12 на 13 березня.

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Джерело
CNN
Теги
Кінопремія Премія
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