Минулої ночі в Лос-Анджелесі пройшла 29-а церемонія вручення нагород Гільдії акторів США – SAG Awards. Найбільшу кількість нагород забрала комедія Все скрізь і відразу, де зірки фільму Мішель Йео, Джеймі Лі Кертіс і Ке Хюї Куан отримали нагороди за акторську майстерність у своїх категоріях.

Фільм також отримав головний приз церемонії за видатне виконання акторського складу в кіно. У телевізійних категоріях аналогічна нагорода дісталася серіалу Ебботт Елементарно, а Білий лотос отримав нагороду за акторський склад у драматичному серіалі.

Повний список переможців SAG Awards 2023

Найкращий акторський склад – Все скрізь і відразу

Найкращий актор – Брендан Фрейзер (Кіт)

Найкраща акторка – Мішель Йео (Все скрізь і відразу)

Найкращий актор другого плану – Ке Хюї Куан (Все скрізь і відразу)

Найкраща акторка другого плану – Джеймі Лі Кертіс (Все скрізь і відразу)

Найкращий каскадерський склад – Топ Ган: Меверік

Найкращий акторський склад у драматичному серіалі – Білий лотос

Найкраща акторка в драматичному серіалі – Дженніфер Кулідж (Білий лотос)

Найкращий актор у драматичному серіалі – Джейсон Бейтман (Озарк)

Найкращий акторський склад у комедійному серіалі – Початкова школа Ебботт

Найкраща акторка в комедійному серіалі – Джин Смарт (Хитрощі)

Найкращий актор в комедійному серіалі – Джеремі Аллен Вайт (Ведмідь)

Найкраща акторка в міні-серіалі або телефільмі – Джессіка Честейн (Джордж і Таммі)

Найкращий актор в міні-серіалі або телефільмі – Сем Елліотт (1883)

Зазначимо, що це остання велика премія перед Оскаром, який в 2023 році відбудеться в ніч із 12 на 13 березня.