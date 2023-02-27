Минулої ночі в Лос-Анджелесі пройшла 29-а церемонія вручення нагород Гільдії акторів США – SAG Awards. Найбільшу кількість нагород забрала комедія Все скрізь і відразу, де зірки фільму Мішель Йео, Джеймі Лі Кертіс і Ке Хюї Куан отримали нагороди за акторську майстерність у своїх категоріях.
Фільм також отримав головний приз церемонії за видатне виконання акторського складу в кіно. У телевізійних категоріях аналогічна нагорода дісталася серіалу Ебботт Елементарно, а Білий лотос отримав нагороду за акторський склад у драматичному серіалі.
Повний список переможців SAG Awards 2023
- Найкращий акторський склад – Все скрізь і відразу
- Найкращий актор – Брендан Фрейзер (Кіт)
- Найкраща акторка – Мішель Йео (Все скрізь і відразу)
- Найкращий актор другого плану – Ке Хюї Куан (Все скрізь і відразу)
- Найкраща акторка другого плану – Джеймі Лі Кертіс (Все скрізь і відразу)
- Найкращий каскадерський склад – Топ Ган: Меверік
- Найкращий акторський склад у драматичному серіалі – Білий лотос
- Найкраща акторка в драматичному серіалі – Дженніфер Кулідж (Білий лотос)
- Найкращий актор у драматичному серіалі – Джейсон Бейтман (Озарк)
- Найкращий акторський склад у комедійному серіалі – Початкова школа Ебботт
- Найкраща акторка в комедійному серіалі – Джин Смарт (Хитрощі)
- Найкращий актор в комедійному серіалі – Джеремі Аллен Вайт (Ведмідь)
- Найкраща акторка в міні-серіалі або телефільмі – Джессіка Честейн (Джордж і Таммі)
- Найкращий актор в міні-серіалі або телефільмі – Сем Елліотт (1883)
Зазначимо, що це остання велика премія перед Оскаром, який в 2023 році відбудеться в ніч із 12 на 13 березня.
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