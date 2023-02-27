Минувшей ночью в Лос-Анджелесе прошла 29-я церемония вручения наград Гильдии актеров США — SAG Awards. Наибольшее количество наград забрала комедия Все везде и сразу, где звезды фильма Мишель Йео, Джейми Ли Кертис и Ке Хью Куан получили награды за актерское мастерство в своих категориях.
Фильм также получил главный приз церемонии за выдающееся исполнение актерского состава в кино. В телевизионных категориях аналогичная награда досталась сериалу Эбботт Элементарно, а Белый лотос получил награду за актерский состав в драматическом сериале.
Полный список победителей SAG Awards 2023
- Лучший актерский состав — Все везде и сразу
- Лучший актер — Брендан Фрейзер (Кит)
- Лучшая актриса — Мишель Йео (Все везде и сразу)
- Лучший актер второго плана — Ке Хью Куан (Все везде и сразу)
- Лучшая актриса второго плана — Джейми Ли Кертис (Все везде и сразу)
- Лучший каскадерский состав — Топ Ган: Мэверик
- Лучший актерский состав в драматическом сериале — Белый лотос
- Лучшая актриса в драматическом сериале — Дженнифер Кулидж (Белый лотос)
- Лучший актер в драматическом сериале — Джейсон Бейтман (Озарк)
- Лучший актерский состав в комедийном сериале — Начальная школа Эбботт
- Лучшая актриса в комедийном сериале — Джин Смарт (Хитрости)
- Лучший актер в комедийном сериале — Джереми Аллен Уайт (Медведь)
- Лучшая актриса в мини-сериале или телефильме — Джессика Честейн (Джордж и Тэмми)
- Лучший актер в мини-сериале или телефильме — Сэм Эллиотт (1883)
Отметим, что это последняя крупная премия перед Оскаром, который в 2023 году состоится в ночь с 12 на 13 марта.
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