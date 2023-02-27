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Кино и сериалы

SAG Awards 2023: премия Гильдии киноактеров США объявила победителей

27 февраля 2023, 11:38
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
SAG Awards 2023
Источник: Getty Images

Минувшей ночью в Лос-Анджелесе прошла 29-я церемония вручения наград Гильдии актеров США — SAG Awards. Наибольшее количество наград забрала комедия Все везде и сразу, где звезды фильма Мишель Йео, Джейми Ли Кертис и Ке Хью Куан получили награды за актерское мастерство в своих категориях.

Фильм также получил главный приз церемонии за выдающееся исполнение актерского состава в кино. В телевизионных категориях аналогичная награда досталась сериалу Эбботт Элементарно, а Белый лотос получил награду за актерский состав в драматическом сериале.

Полный список победителей SAG Awards 2023

  • Лучший актерский состав — Все везде и сразу
  • Лучший актер — Брендан Фрейзер (Кит)
  • Лучшая актриса — Мишель Йео (Все везде и сразу)
  • Лучший актер второго плана — Ке Хью Куан (Все везде и сразу)
  • Лучшая актриса второго плана — Джейми Ли Кертис (Все везде и сразу)
  • Лучший каскадерский состав — Топ Ган: Мэверик
  • Лучший актерский состав в драматическом сериале — Белый лотос
  • Лучшая актриса в драматическом сериале — Дженнифер Кулидж (Белый лотос)
  • Лучший актер в драматическом сериале — Джейсон Бейтман (Озарк)
  • Лучший актерский состав в комедийном сериале — Начальная школа Эбботт
  • Лучшая актриса в комедийном сериале — Джин Смарт (Хитрости)
  • Лучший актер в комедийном сериале — Джереми Аллен Уайт (Медведь)
  • Лучшая актриса в мини-сериале или телефильме — Джессика Честейн (Джордж и Тэмми)
  • Лучший актер в мини-сериале или телефильме — Сэм Эллиотт (1883)

Отметим, что это последняя крупная премия перед Оскаром, который в 2023 году состоится в ночь с 12 на 13 марта.

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Источник
CNN
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