Минувшей ночью в Лос-Анджелесе прошла 29-я церемония вручения наград Гильдии актеров США — SAG Awards. Наибольшее количество наград забрала комедия Все везде и сразу, где звезды фильма Мишель Йео, Джейми Ли Кертис и Ке Хью Куан получили награды за актерское мастерство в своих категориях.

Фильм также получил главный приз церемонии за выдающееся исполнение актерского состава в кино. В телевизионных категориях аналогичная награда досталась сериалу Эбботт Элементарно, а Белый лотос получил награду за актерский состав в драматическом сериале.

Полный список победителей SAG Awards 2023

Лучший актерский состав — Все везде и сразу

Лучший актер — Брендан Фрейзер (Кит)

Лучшая актриса — Мишель Йео (Все везде и сразу)

Лучший актер второго плана — Ке Хью Куан (Все везде и сразу)

Лучшая актриса второго плана — Джейми Ли Кертис (Все везде и сразу)

Лучший каскадерский состав — Топ Ган: Мэверик

Лучший актерский состав в драматическом сериале — Белый лотос

Лучшая актриса в драматическом сериале — Дженнифер Кулидж (Белый лотос)

Лучший актер в драматическом сериале — Джейсон Бейтман (Озарк)

Лучший актерский состав в комедийном сериале — Начальная школа Эбботт

Лучшая актриса в комедийном сериале — Джин Смарт (Хитрости)

Лучший актер в комедийном сериале — Джереми Аллен Уайт (Медведь)

Лучшая актриса в мини-сериале или телефильме — Джессика Честейн (Джордж и Тэмми)

Лучший актер в мини-сериале или телефильме — Сэм Эллиотт (1883)

Отметим, что это последняя крупная премия перед Оскаром, который в 2023 году состоится в ночь с 12 на 13 марта.