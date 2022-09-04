Співачка Тіна Кароль разом із своїм благодійним фондом допомогла зібрати до школи дітей українських захисників полку Азов.

Артистка зібрала річні рюкзаки для першокласників. Про це вона розповіла в ефірі телемарафону Єдині новини.

– У мене була можливість колись спілкуватися з хлопцями з Азова, і я познайомилася з їхніми дружинами… Я запитала: Чим я можу допомогти? Кілька разів питала та зрозуміла – перший клас. Точно хтось із дітей йде до першого класу. Подзвонила та запитала: Скільки першокласників? Що потрібно? Ця ідея їм сподобалася, – згадує Тіна Кароль.

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Каже, в рюкзаку всього має вистачити на рік. Зізнається, їй навіть надсилали фотографії дітей зі шкільними сумками.

Раніше Тіна Кароль подарувала квартиру сім’ї хлопчика, який вів щоденник у Маріуполі. Коли співачка дізналася, що російські окупанти зруйнували їхній будинок і їм ніде жити, одразу вирішила допомогти з житлом.

Квартиру артистка придбала в місті Бурштин Івано-Франківської області.