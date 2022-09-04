Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Видео Персони

Рюкзак на год: Тина Кароль собрала в школу детей азовцев

4 сентября 2022, 12:43
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Рюкзак на год: Тина Кароль собрала в школу детей азовцев
Источник: Depositphotos

Певица Тина Кароль вместе со своим благотворительным фондом помогла собрать в школу детей украинских защитников полка Азов.

Артистка собрала годовые рюкзаки для первоклассников. Об этом она рассказала в эфире телемарафона Единые новости.

— У меня была возможность когда-то общаться с ребятами с Азова, и я познакомилась с их женами… Я спросила: Чем я могу помочь? Несколько раз спрашивала и поняла — первый класс. Точно кто-то из деток идет в первый класс. Позвонила и спросила: Сколько первоклассников? Что нужно? Эта идея им понравилась, — вспоминает Тина Кароль.

Сейчас смотрят

Говорит, в рюкзаке всего должно хватить на год. Признается, ей даже присылали фото детей со школьными сумками.

Читайте также:
Тіна КарольУкраинские народные песни в обработке диджея: Тина Кароль выпустила мини-альбом Leleka

Ранее Тина Кароль подарила квартиру семье мальчика, который вел дневник в Мариуполе. Когда певица узнала, что российские оккупанты разрушили их дом и им негде жить, сразу приняла решение помочь с жильем.

Квартиру артистка приобрела в городе Бурштын Ивано-Франковской области.

Теги
Азов Тина Кароль
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь