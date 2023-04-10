Співачка і модель Даша Астаф’єва відповіла на запитання про вагітність. Зірка розвіяла чутки, які спровокувала незвичайними фотографіями з відпочинку.

Так, Даша відправилася на відпочинок до Карпат, і в Instagram показала свій відпочинок – можна помітити, що модель насолоджується сніговим квітнем, читає книжки, проводить час на природі та відпочиває в просторих апартаментах. Однак, на одному знімку Астаф’єва рибалить на березі гірської річки, і користувачі побачили в неї великий, округлений живіт.

Один із користувачів запитав у артистки, чи не вагітна вона. На це Даша дала однозначну відповідь – це все зайва вага через стрес.

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– Це просто +5 кг на стресах, – відповіла артистка.

Нагадаємо, що Даша Астаф’єва знайшла своє кохання під час війни. Утім, зірка раніше говорила, що зараз не час для стосунків, але серцю не накажеш. Її бойфренд залицявся до неї з незвичним підходом, тому й підкорив серце. Щоправда, особистість хлопця зірка досі тримає в секреті – можливо, з часом це зміниться.