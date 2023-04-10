Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Фото Персони

Рыбачит с круглым животом: Даша Астафьева ответила на слухи о беременности

10 апреля 2023, 16:19
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Рыбачит с круглым животом: Даша Астафьева ответила на слухи о беременности

Певица и модель Даша Астафьева ответила на вопросы о беременности. Звезда развеяла слухи, которые спровоцировала необычными фотографиями с отдыха.

Так, Даша отправилась на отдых в Карпаты, и в Instagram показала свой отдых — можно заметить, что модель наслаждается снежным апрелем, читает книги, проводит время на природе и отдыхает в просторных апартаментах. Однако, на одном снимке Астафьева рыбачит на берегу горной реки, и пользователи увидели у нее большой, округлившийся живот.

Один из пользователей спросил у артистки, не беременна ли она. На это Даша дала однозначный ответ — это все лишний вес из-за стресса.

Сейчас смотрят

— Это просто +5 кг на стрессах, — ответила артистка.

Даша Астафьева

Напомним, что Даша Астафьева нашла свою любовь во время войны. Впрочем, звезда ранее говорила, что сейчас не время для отношений, но сердцу не прикажешь. Ее бойфренд за ней ухаживал с необычным подходом, поэтому и покорил сердце. Правда, личность парня звезда все еще держит в секрете — возможно, со временем это изменится.

Читайте также:
Рыбачит с круглым животом: Даша Астафьева ответила на слухи о беременностиДаша Астафьева высмеяла шароварщину: Эта ху*та быстро появляется и исчезает

Теги
вагітність Даша Астафьева
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь