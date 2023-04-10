Певица и модель Даша Астафьева ответила на вопросы о беременности. Звезда развеяла слухи, которые спровоцировала необычными фотографиями с отдыха.

Так, Даша отправилась на отдых в Карпаты, и в Instagram показала свой отдых — можно заметить, что модель наслаждается снежным апрелем, читает книги, проводит время на природе и отдыхает в просторных апартаментах. Однако, на одном снимке Астафьева рыбачит на берегу горной реки, и пользователи увидели у нее большой, округлившийся живот.

Один из пользователей спросил у артистки, не беременна ли она. На это Даша дала однозначный ответ — это все лишний вес из-за стресса.

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— Это просто +5 кг на стрессах, — ответила артистка.

Напомним, что Даша Астафьева нашла свою любовь во время войны. Впрочем, звезда ранее говорила, что сейчас не время для отношений, но сердцу не прикажешь. Ее бойфренд за ней ухаживал с необычным подходом, поэтому и покорил сердце. Правда, личность парня звезда все еще держит в секрете — возможно, со временем это изменится.