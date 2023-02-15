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Персони

Рвала на собі волосся: Дженна Ортега розповіла про складності знімання Венздей

15 Лютого 2023, 19:09
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Уэнздей

Зірка серіалу Венздей Дженна Ортега зізналася, що знімання першого сезону проєкту від Netflix були дуже виснажливими. Артистка заявила, що умови участі у створенні серіалу в Румунії були складними – доводилося помітно переробляти усі 8 місяців.

– Мені потрібно було прийти на дві години раніше, пропрацювати 12-14 годин на день, потім піти додому, увімкнути Zoom і зайнятися уроками гри на віолончелі, – заявила Дженна.

Актриса додала, що якщо і був один день на тиждень вихідним, то вона все одно мала ходити на уроки гри на музичному інструменті.

Зірка також відзначила саму гру на віолончелі – вона почала вчитися грати лише заради шоу. Епізод у серіалі Paint It Black, де вона показала свою майстерність, був особливо складним.

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– Я не спала. Я рвала на собі волосся. Було так багато дзвінків FaceTime, на які мій батько відповідав, що я істерично плакала, – додала актриса.

Через жорсткий графік часто доводилося в серіалі використовувати дублера, який грав на інструменті замість неї.

Зірка також залишилася незадоволеною й іншими аспектами знімання.

Наприклад, Дженна Ортега хворіла на Covid-19 під час знімання культового танцю Венздей.

– Я почувала себе так, ніби мене збила машина, і  маленький гоблін вирвався з мого горла і подряпав стінки мого стравоходу. Мені давали ліки між дублями, бо ми чекали на позитивний результат, – зізналася артистка.

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Джерело
Insider
Теги
Netflix Венздей
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