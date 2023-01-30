Американська актриса Ліза Лорінг померла. Їй було 64 роки.

Про смерть зірки, яка першою зіграла Венздей в серіалі Сімейка Аддамс у 1960-х роках, стало відомо від її близької подруги Лор Джейкобсон. Причина смерті – інсульт.

– З великим сумом я повідомляю про смерть нашої подруги Лізи Лорінг. Чотири дні тому вона перенесла інсульт, викликаний курінням та високим тиском. Вона була на апаратах життєзабезпечення протягом трьох днів. Її сім’я вирішила відключити їх, і минулої ночі Ліза померла, – написала Лор у Facebook.

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Останні дні життя Ліза провела під наглядів лікарів, також із нею поряд перебували доньки.

Варто зазначити, що під час зйомок у серіалі Сімейка Аддамс, Лізі було лише шість років. Серіал отримав успіх і виходив на екрани два роки. Варто зазначити, що героїня екранізації Венздей від Netflix Дженна Ортега надихнулася танцем маленької Лорінг.

У 1977 році Ліза знову зіграла Венздей у фільмі Хелловін із новою сім’єю Аддамсів.

Після закінчення дитячої кар’єри, Лорінг стала членом мильної опери Як обертається світ. У 1991 році вона стала залежною від героїну, проте швидко вилікувалась.

Потім у її роботі була перерва. Повернулась до акторської діяльності Ліза у 2011 році.

Акторка була чотири рази заміжня, у неї залишилися дві доньки.