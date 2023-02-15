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Персони

Рвала на себе волосы: Дженна Ортега рассказала о сложностях съемок Уэнздей

15 февраля 2023, 19:09
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Уэнздей

Звезда сериала Уэнздей Дженна Ортега призналась, что съемки первого сезона проекта от Netflix були очень изнурительными. Артистка заявила, что условия участия в создании сериала в Румынии были сложными — приходилось заметно перерабатывать все 8 месяцев.

— Мне нужно было прийти на два часа раньше, проработать 12-14 часов в день, затем пойти домой, включить Zoom и заняться уроками игры на виолончели, — заявила Дженна.

Актриса добавила, что если и был один день в неделю выходным, то она все-равно должна была ходить на уроки игры на музыкальном инструменте.

Звезда также отметила саму игру на виолончели — она начала учиться играть только ради шоу. Эпизод в сериале Paint It Black, где она показала свое мастерство, был особенно сложным.

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— Я не спала. Я рвала на себе волосы. Было так много звонков по FaceTime, на которые мой отец отвечал, что я истерически плакала, — добавила актриса.

Из-за жесткого графика часто приходилось в сериале использовать дублера, который играл на инструменте вместо нее.

Звезда также осталась недовольной и другими аспектами съемок. 

К примеру, Дженна Ортега болела Covid-19 во время съемок культового танца Уэнздей.

— Я чувствовала себя так, как будто меня сбила машина, и что маленький гоблин вырвался из моего горла и царапал стенки моего пищевода. Мне давали лекарства между дублями, потому что мы ждали положительного результата, — призналась артистка.

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Источник
Insider
Теги
Netflix Уэнсдей
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