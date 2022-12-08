Американська акторка Дженна Ортега хворіла на Covid-19 під час зйомок трендового танцю Венздей. Зірка розповіла, що тоді якраз був перший день захворювання.

Ортега зазначила, що зранку відчула симптоми застуди, хоча в цілому хворіє дуже рідко і без важких симптомів. На майданчику їй зробили тест.

– Це божевільно, бо це був мій перший день із Covid, тому знімати було жахливо. Я прокинулася і відчула себе дивно. Я ніколи не хворію, а коли хворію, то мені не дуже погано. Були болі в тілі, відчувала себе так, ніби мене збила машина… Вони давали мені ліки між дублями, оскільки ми очікували позитивного результату, – згадує Ортега.

Продюсерська компанія MGM, відповідальна за виробництво серіалу Венздей, підтвердила, що у Дженни був позитивний тест на Covid-19. Вона одразу ж покинула знімальний майданчик, як став відомий результат.

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Акторка хотіла перезняти танець, будучи здоровою, проте на це вже не було часу.

– Я попросила переробити танцювальну сцену, але у нас не було часу. Я думаю, що, можливо, я могла б зробити її трохи краще, – сказала Ортега.

Попри все, танець став вірусним. Багато зірок шоу-бізнесу намагаються повторити знамениту сцену серіалу.

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