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Руки і ноги в порізах: на Злату Огнєвіч впали скляні двері

19 Лютого 2024, 17:36
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Злата Огнєвіч

Зі співачкою Златою Огнєвіч стався казус. Артистка впевнена, що вища сила її вберегла.

На Злату Огнєвіч упали двері душової кабіни

В Instagram-stories Злата розповіла, що пережила шок – її найбільша гастрольна фобія стала реальністю. На артистку впали двері душової кабіни під час водних процедур.

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– На мене впали двері якраз тоді, коли я приймала душ. Руки й ноги в маленьких порізах, я боялася подивитися на себе в дзеркало, бо всі осколки летіли біля обличчя… Якась вища сила мене вберегла, все могло бути набагато гірше, – написала Огнєвіч.

Співачка додала, що не бажає комусь таке пережити, адже це страшно. Каже, вона завжди боялася, що двері душової кабіни на неї колись впадуть, і ось це сталося.

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