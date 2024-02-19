Зі співачкою Златою Огнєвіч стався казус. Артистка впевнена, що вища сила її вберегла.

На Злату Огнєвіч упали двері душової кабіни

В Instagram-stories Злата розповіла, що пережила шок – її найбільша гастрольна фобія стала реальністю. На артистку впали двері душової кабіни під час водних процедур.

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– На мене впали двері якраз тоді, коли я приймала душ. Руки й ноги в маленьких порізах, я боялася подивитися на себе в дзеркало, бо всі осколки летіли біля обличчя… Якась вища сила мене вберегла, все могло бути набагато гірше, – написала Огнєвіч.

Співачка додала, що не бажає комусь таке пережити, адже це страшно. Каже, вона завжди боялася, що двері душової кабіни на неї колись впадуть, і ось це сталося.