С певицей Златой Огневич случился казус. Артистка уверена, что высшая сила ее уберегла.

На Злату Огневич упали двери душевой кабины

В Instagram-stories Злата рассказала, что пережила шок — ее самая большая гастрольная фобия стала реальностью. На артистку упали двери душевой кабины во время водных процедур.

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— На меня упали двери как раз тогда, когда я принимала душ. Руки и ноги в маленьких порезах, я боялась посмотреть на себя в зеркало, поскольку все осколки летели возле лица… Какая-то высшая сила меня уберегла, все могло быть намного хуже, — написала Огневич.

Певица добавила, что не желает кому-то такое пережить, ведь это страшно. Говорит, она всегда боялась, что двери душевой кабины на нее когда-то упадут, и вот это случилось.