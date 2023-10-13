Зрадниця Maruv виступить для росіян у Дубаї. Вона розважатиме громадян країни-агресора в одному з нічних клубів, у якому регулярно виступають артисти РФ.

Афіша з Maruv з’явилася в Instagram клубу. З неї зрозуміло, мовчунка виступить у Дубаї 26 жовтня.

Ще під час відкриття в 2021 році ZRoom активно просували як куточок російської культури в Дубаї. Там часто виступають артисти країни-агресора або зрадники України.

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Наразі серед запланованих концертів можна побачити таких артистів, як Аврам Руссо, Артем Качер, Hi-Fi, Міша Марвін та інших, зокрема й Maruv. Із заявлених виконавців можна зробити висновок, що відвідувачі закладу — громадяни країни-агресора.

Нещодавно ми писали про те, що Maruv повернулася в Росію і спонсорує війну. Про це завив блогер Богдан Беспалов, який послався на власні джерела.

Крім того, зрадниця рекламує свою творчість на російську аудиторію і в їхніх соцмережах. За весь час повномасштабної війни Maruv не сказала жодного слова про події в рідній країні.