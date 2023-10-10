Maruv повернулася в Росію і спонсорує війну – блогер

Співачка Maruv (Анна Корсун), яку вважають зрадницею України, повернулася в Росію і спонсорує криваву війну. При цьому за час повномасштабного вторгнення артистка встигла побувати і в Києві, і навіть помандрувати світом.

Про це повідомив блогер Богдан Беспалов із посиланням на власні джерела. Так, за півтора року війни українська співачка жодного разу не висловилася про жахи, що відбуваються в її рідній країні.

Ба більше, вона активно підтримує своїми грошима війну, яку розв’язали росіяни для вбивства мирних жителів України. Примітно, що після тимчасового проживання в Києві, Maruv після пологів поїхала до Туреччини, а потім і зовсім опинилася в Лондоні.

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Усвідомивши, що в Україні за її зраду концертів не організувати, вона знову повернулася в Росію, де продовжує випускати пісні для місцевої аудиторії.

Наприклад, на початку жовтня вона випустила трек Big Mama Boss російською, і активно просуває його в соцмережах, які заборонені в Україні.

Враховуючи, що Maruv купує рекламу в російських сервісах, її податки йдуть на російську армію, яка намагається знищити рідну країну співачки. Тепер можна остаточно поставити крапку в питанні щодо позиції зірки до війни в Україні.

Нагадаємо, що нещодавно українці влаштували флешмоб під фото Maruv через її мовчання на тлі війни. Блогер у соцмережах пожартував, що співачка нібито задонатила на українські дрони, які летять на Росію.