Предательница Maruv выступит для россиян в Дубае. Она будет развлекать граждан страны-агрессора в одном из ночных клубов, в котором регулярно выступают артисты РФ.

Афиша с Maruv появилась в Instagram клуба. Из нее ясно, молчунья выступит в Дубае 26 октября.

Еще во время открытия в 2021 году ZRoom активно продвигали как уголок русской культуры в Дубае. Там часто выступают артисты страны-агрессора или предатели Украины.

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Сейчас среди запланированных концертов можно увидеть таких артистов, как Аврам Руссо, Артем Качер, Hi-Fi, Миша Марвин и других, в том числе и Maruv. Из заявленных исполнителей можно сделать вывод, что посетители заведения — граждане страны-агрессора.

Недавно мы писали о том, что Maruv вернулась в Россию и спонсирует войну. Об этом завил блогер Богдан Беспалов, сославшийся на собственные источники.

Кроме того, предательница рекламирует свое творчество на российскую аудиторию и в их соцсетях. За все время полномасштабной войны Maruv не сказала ни слова о событиях в родной стране.