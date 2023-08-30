Співачка-путіністка Таїсія Повалій очорнила рідну Україну на пропагандистському фестивалі в РФ. Зрадниця виступала на концертах в Уфі та Кемерово, виконуючи патріотичні російські пісні.

Крім того, що Повалій зізнавалася зі сцени Росії в любові, вона не забула і про Україну.

– Хочеться сьогодні сказати слова подяки улюбленій країні, великій країні. Росіє, я люблю тебе. Люблю вас, мої дорогі, – сказала путіністка перед публікою.

Уже в коментарях росЗМІ зрадниця видала порцію маячні, сказавши, що зараз обов’язково потрібно виконувати патріотичні пісні, адже народ повинен бути згуртованим у час, коли на країну-агресора нібито хочуть зазіхнути.

– Що більше на нас хочуть зазіхнути, то згуртованішими ми маємо бути, бути патріотично налаштованими, маємо творити, бути разом. Я думаю, саме такі пісні виховують ту молодь, яку не можна буде потім ось так підкупити. Коли був переворот в Україні, я жила там. Я знаю на своєму досвіді, як це складно і як людям не вистачало духовного виховання, щоб усі переживали за сім’ї, щоб усі думали про своє майбутнє, – видала Повалій.

Також вона висловила впевненість, що у РФ велике майбутнє, а їхня молодь могутня і мудра.

До слова, у Кемерово Повалій співала на тлі літери Z, яка безпосередньо асоціюється з російськими окупантами та їхнім вторгненням в Україну. Також їй підтанцьовував балет у кокошниках.

Варто зазначити, що Повалій вже давно показала те, що обрала гроші, а не рідну Україну, де народилася і жила довгий час.