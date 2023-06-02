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Коли прокинеться совість? Повалій розгнівала українців порцією кремлівської маячні

2 Червня 2023, 17:27
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Таисия Повалий

Співачка-путіністка Таїсія Повалій видала порцію чергової маячні. Цього разу мова зайшла про Революцію гідності на Майдані Незалежності та Донбас.

Цинічний пост в Instagram Повалій залишила в День захисту дітей, зазначивши, що участь у концерті з дітьми з Донбасу сколихнула її спогади і минулі емоції 2014 року. Зрадниця натякнула, що ті події не вкладаються в її голові, проте винних у них вона вирішила не називати.

Таисия Повалий

– Сказати, що було страшно, – це нічого не сказати! Смерті на Хрещатику, літак, що вбив людей у центрі Луганська, потім спалення живцем людей в Одесі й танці та вигуки радості на людських кістках! Не вкладалося в голові! Не вкладалося в голові, як племінник пішов на Донбас воювати, де живе рідня! Не вкладалося ніяк, – почала обурюватися Таїсія.

Додає, сама вона героїчно працювала над собою, зазначивши, що тільки духовний світ може дати шанс людству на порятунок.

Також вона показала фото з 11-річним хлопчиком, з яким виступила на концерті. Путіністка зазначила, що він такий самий мовчазний, як і вона останні вісім років.

Варто зазначити, що своєю брехнею Повалій розгнівала українців:

  • А ви не боїтеся Бога? Що ви викладаєте, адже це все брехня.
  • А діти, які вночі загинули? Уже б не згадувала про Україну, дно!
  • Думав, що з віком люди стають розумнішими, але це не у вашому випадку.
  • Безсовісна.
  • Коли прокинеться совість? Або її взагалі не було, Тая? – пишуть у коментарях користувачі мережі.

Нагадаємо, що Повалій разом із чоловіком, продюсером Ігорем Ліхутою ще до повномасштабної війни жила в РФ. Подружжя ніяк не коментує війну в Україні, а навпаки – усіма своїми діями дає зрозуміти, що підтримує її.

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Таїсія Повалій
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