У Міністерстві культури та цифрової трансформації заявили, що допоможуть гурту Tvorchi поїхати в промотур Євробачення, а тому вони матимуть можливість виступити в столиці Кенії Найробі.

Про це сказала заступниця міністра культури та інформаційної політики Галина Григоренко, зазначивши, що в Мінкульті розуміють, наскільки важливим є представлення українського голосу за кордоном і підтримка культурних діячів у їхньому прагненні просувати нашу культуру та доносити правду про події в Україні.

Тому міністерство допоможе гурту Tvorchi, який представлятиме Україну на Євробаченні 2023, оформити всі необхідні документи.

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Нагадаємо, раніше Tvorchi висловили побоювання, що їх можуть не випустити за кордон на тлі скандалів через несумлінних артистів, які залишили Україну.

Тоді учасники колективу зазначили, що під питанням їхній виступ у місті Нейробі, де агентство USAID запросило їх виступити на відкритті муралу в рамках проєкту Стіна, щоб вплинути там на рівень антиукраїнської пропаганди.