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Розслідування завершено: розкрито подробиці смертельної ДТП із Трітом Вільямсом

2 Серпня 2023, 09:32
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Тріт Вільямс
Джерело: Getty Images

У поліції розкрили подробиці смерті актора Тріта Вільямса в ДТП 12 червня. Правоохоронні органи висунули звинувачення винуватцю в грубому порушенні правил водіння.

Про це повідомляється в пресрелізі поліції штату Вермонт. Документи свідчать, що Тріт помер від “важких травм і втрати крові” внаслідок аварії на мотоциклі в червні.

Винуватець аварії Раян Косс постане перед судом, і йому вже висунуто звинувачення.

Відомо, що Косс керував позашляховиком Honda Element і повернув прямо перед Вільямсом, що призвело до смертельних травм актора.

Після зіткнення актора терміново госпіталізували повітрям. Свідки запевняють, що Тріт був у шоломі на момент аварії, і розмовляв із лікарями під час перельоту.

Нагадаємо, що нещодавно світ покинув ще один актор – помер 25-річний Ангус Клауд. Його знайшла непритомним матір, а прибулі на місце правоохоронні органи констатували смерть. Мати актора також заявила, що причиною смерті може бути передозування. За тиждень до загибелі Ангус поховав свого батька, з яким був у дуже хороших стосунках.

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Джерело
PageSix
Теги
ДТП Смерть
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