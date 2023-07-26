Померла виконавиця хіта Nothing Compares 2 U Шинейд О’Коннор

Ірландська співачка Шинейд О’Коннор померла у віці 56 років. Про її смерть повідомило видання The Irish Times.

Причина смерті виконавиці та композиторки поки невідома.

Уродженка Дубліна О’Коннор випустила десять студійних альбомів, а її пісня Nothing Compares 2 U стала світовим синглом номер один у 1990 році за версією Billboard Music Awards.

В О’Коннор залишилося троє дітей. У 2022 році її син Шейн наклав на себе руки у віці 17 років.

У 2018 році О’Коннор прийняла іслам і змінила ім’я на Шухада Садакат, водночас, продовживши виступи під ім’ям Шинейд О’Коннор.

Два роки тому вона випустила мемуари Спогади, а минулого року пані режисер Кетрін Ферґюсон зняла фільм про її життя.

Джерело: The Irish Times