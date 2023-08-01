У США помер актор Ангус Клауд – його виявила непритомним мати, яка одразу викликала швидку. Одна з імовірних причин смерті 25-річної зірки – передозування наркотиками.

Так, по прибуттю до Ангуса, поліція констатувала смерть актора. Примітно, що зірка Ейфорії пішов з життя через кілька тижнів після смерті його батька. Мати актора запевняє, що вони були дуже близькими і в хороших стосунках.

Після похорону батька в Ірландії, Ангус жив з матір’ю, оскільки намагався пережити біль від втрати. Інсайдер запевняє, що зірку відвідували думки про самогубство.

Сім’я актора вже прокоментувала смерть Клауда – вони закликали світ пам’ятати 25-річну зірку за його гумор і любов до всіх.

– З важким серцем ми змушені сьогодні прощатися з неймовірною людиною. Ангус був особливим для всіх нас у багатьох відношеннях. Минулого тижня він поховав свого батька. Єдине, що нас втішає – це їхнє возз’єднання, – заявила сім’я актора.

Остання активність Ангуса в мережі – це викладений знімок свого батька з повідомленням, що він сумує.

Щодо передозування, то у квітні колишній менеджер Клауда звинуватив його в залежності до рецептурних препаратів. Він також додав, що одного разу йому довелося врятувати життя зірці після передозування.

Нещодавно стало відомо про загибель ще однієї зірки – померла ірландська співачка Шинейд О’Коннор у віці 56 років. Про подробиці смерті поки що не відомо.