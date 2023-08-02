В полиции раскрыли подробности смерти актера Трита Уильямса в ДТП 12 июня. Правоохранительные органы выдвинули обвинение виновнику в грубом нарушении правил вождения.

Об этом сообщается в пресс-релизе полиции штата Вермонт. Документы гласят, что Трит скончался от “тяжелых травм и потери крови” в результате аварии на мотоцикле в июне.

Виновник аварии Райан Косс предстанет перед судом, ему уже предъявлено обвинение.

Известно, что Косс управлял внедорожником Honda Element и свернул прямо перед Уильямсом, что привело к смертельным травмам актера.

После столкновения актера срочно госпитализировали по воздуху. Свидетели уверяют, что Трит был в шлеме на момент аварии, и разговаривал с врачами во время перелета.

Напомним, что недавно мир покинул еще один актер — умер 25-летний Ангус Клауд. Его обнаружила без сознания его матерь, а прибывшие на место правоохранительные органы констатировали смерть. Мать актера также заявила, что причиной смерти может быть передозировка. За неделю до гибели Ангус похоронил своего отца, с которым был в очень хороших отношениях.