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Расследование завершено: раскрыты подробности смертельного ДТП с Тритом Уильямсом

2 августа 2023, 09:32
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Тріт Вільямс
Источник: Getty Images

В полиции раскрыли подробности смерти актера Трита Уильямса в ДТП 12 июня. Правоохранительные органы выдвинули обвинение виновнику в грубом нарушении правил вождения.

Об этом сообщается в пресс-релизе полиции штата Вермонт. Документы гласят, что Трит скончался от “тяжелых травм и потери крови” в результате аварии на мотоцикле в июне.

Виновник аварии Райан Косс предстанет перед судом,  ему уже предъявлено обвинение.

Известно, что Косс управлял внедорожником Honda Element и свернул прямо перед Уильямсом, что привело к смертельным травмам актера.

После столкновения актера срочно госпитализировали по воздуху. Свидетели уверяют, что Трит был в шлеме на момент аварии, и разговаривал с врачами во время перелета.

Напомним, что недавно мир покинул еще один актер — умер 25-летний Ангус Клауд. Его обнаружила без сознания его матерь, а прибывшие на место правоохранительные органы констатировали смерть. Мать актера также заявила, что причиной смерти может быть передозировка. За неделю до гибели Ангус похоронил своего отца, с которым был в очень хороших отношениях.

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Источник
PageSix
Теги
ДТП Смерть
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