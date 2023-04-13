Камалия разводится со своим мужем спустя 20 лет брака

Украинская певица Камалия разводится с миллиардером Мохаммадом Захуром спустя 20 лет брака. Об этом она заявила своим поклонникам в Instagram.

Артистка призналась, что это заявление стало настоящей неожиданностью для всех, из-за чего ее телефон сейчас разрывается от звонков — все хотят узнать подробности такого решения.

— С тяжелым сердцем мы продвигаемся вперед порознь. Мы настоящие люди, с реальной жизнью, с настоящими семьями, друзьями и коллегами, — начала свою мысль певица.

Камалия призналась, что она и ее муж, пакистанский миллиардер Мохаммад Захур, усердно работали над проблемами в отношениях, и пришли к выводу, что больше не будут парой. При этом, они хотят вместе воспитывать своих детей — двух дочерей, Арабеллу и Мирабеллу.

— За 20 лет супружеской жизни мы на своем примере показали, насколько гармоничной должна быть идеальная украинская семья. Мы еще покажем, как идеальная семья должна жить в любви и согласии после распада, — добавила артистка.

Звезда попросила СМИ уважать личное пространство ее и мужа, а также не беспокоить в это трудное для них время.

Напомним, что ранее Камалия с мужем помогала Украине с 24 февраля. Они приютили беженцев в своем особняке. Так, артистка помогла 16 украинским беженцам, которые проживали в Лондоне.