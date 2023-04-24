Українська співачка Камалія підігріла чутки про примирення зі своїм чоловіком. Зірка показала, як проводить час зі своїм коханим і двома спільними дітьми.

Знімком із дозвілля Камалія поділилася в Instagram.

На фото можна помітити саму артистку, а також її чоловіка – британського мільярдера пакистанського походження Мохаммада Захура. Вони разом тримають у критому іподромі двох коней, на яких сидять доньки пари – Арабелла і Мірабелла.

– Як же швидко ростуть наші доньки. А так хочеться побути ще молодою мамою, – заявила артистка.

На знімку всі члени сім’ї посміхаються, хоч і 13 квітня Камалія заявила про розлучення через 20 років шлюбу.

Користувачі почали ставити питаннями, чи буде взагалі розлучення:

Камалія, сподіваюся ви з чоловіком подолаєте кризу і будете разом. Не розходьтеся.

Так, час летить швидко. Ви чудова пара! Будьте щасливі!

Що стосується заяви Камалії про розлучення, то вона попросила ЗМІ поважати особистий простір її та чоловіка, а також не турбувати в цей важкий час.