Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Cпецтеми Відео
Відео Персони

Maruv, це ти? Леся Нікітюк з’явилася з чорним каре та в латексній сукні

5 Жовтня 2021, 18:39 Каріна Зуєва
Леся Нікітюк
Джерело: Леся Нікітюк

Українська телеведуча Нового каналу Леся Нікітюк постала в кардинально новому образі.

Зірка опублікувала відео в TikTok, на якому танцює. Незважаючи на те, що телеведучу всі звикли бачити зі світлим волоссям, в кадрі вона з’явилася з рівним чорним каре.

Крім того, Нікітюк була одягнена в латексну міні-сукню, що підкреслює декольте, і ботфорти в анімалістичний принт. Образ Леся доповнила високими рукавичками в тон сукні. Макіяж зірки додав їй зухвалості, а перука з чорного волосся завершила лук.

@lesianikitiuk☺️☺️☺️##лесяздеся ##хочувтоп♬ оригинальный звук – Vl_LIKH

Шанувальники прийшли в захват, зазначивши, що Лесі йде чорний колір волосся. Деякі й зовсім порівняли образ зірки з Maruv.

  • Вау, брюнетка. Тобі йде, ти супер з таким кольором волосся.
  • Вам до лиця чорний колір волосся.
  • Я і не впізнала одразу. Клас.
  • Жінка-вамп.
  • Давно чекала, коли приміряєте образ брюнетки. Вам дуже добре так.
  • Як завжди красуня.
  • Коли ви блондинка, то щось не так, а зараз краще.
  • Maruv, це ти?
  • Леся, ну ти пожежа. – Пишуть користувачі мережі в коментарях.
Читайте також:
Леся НікітюкПішла геть звідси! Леся Нікітюк посварилася з незнайомкою на концерті

Нещодавно ми публікували топ пісень від Лесі Нікітюк. У плейлисті зірки перше місце зайняла композиція музиканта-початківця Wellboy – Гуси.

Також телеведучій подобаються сингли Dua Lipa – Love Again, Monatik – Зажигать, Джамала – Ми, Оля Полякова – Взрослая девочка.

Повний плейлист Лесі Нікітюк – дивіться на Фактах ICTV.

Теги
Леся Нікітюк
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка