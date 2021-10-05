Українська телеведуча Нового каналу Леся Нікітюк постала в кардинально новому образі.

Зірка опублікувала відео в TikTok, на якому танцює. Незважаючи на те, що телеведучу всі звикли бачити зі світлим волоссям, в кадрі вона з’явилася з рівним чорним каре.

Крім того, Нікітюк була одягнена в латексну міні-сукню, що підкреслює декольте, і ботфорти в анімалістичний принт. Образ Леся доповнила високими рукавичками в тон сукні. Макіяж зірки додав їй зухвалості, а перука з чорного волосся завершила лук.

Шанувальники прийшли в захват, зазначивши, що Лесі йде чорний колір волосся. Деякі й зовсім порівняли образ зірки з Maruv.

Вау, брюнетка. Тобі йде, ти супер з таким кольором волосся.

Вам до лиця чорний колір волосся.

Я і не впізнала одразу. Клас.

Жінка-вамп.

Давно чекала, коли приміряєте образ брюнетки. Вам дуже добре так.

Як завжди красуня.

Коли ви блондинка, то щось не так, а зараз краще.

Maruv, це ти?

Леся, ну ти пожежа. – Пишуть користувачі мережі в коментарях.

Нещодавно ми публікували топ пісень від Лесі Нікітюк. У плейлисті зірки перше місце зайняла композиція музиканта-початківця Wellboy – Гуси.

Також телеведучій подобаються сингли Dua Lipa – Love Again, Monatik – Зажигать, Джамала – Ми, Оля Полякова – Взрослая девочка.

Повний плейлист Лесі Нікітюк – дивіться на Фактах ICTV.