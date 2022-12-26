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Цинізм зашкалює. Ані Лорак згадала на Різдво про сім’ю в Україні

26 Грудня 2022, 13:58
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Ани Лорак

Співачка-зрадниця Ані Лорак несподівано згадала про свою сім’ю на Різдво. Артистка, яка замовчує повномасштабну війну в Україні, зазначила, як було б добре зібрати всіх разом.

Виконавиця продовжує робити вигляд, що нічого не відбувається. Вона все також наполегливо бажає всім любові.

– Як було б здорово зібрати всю мою родину разом знову. Мої найкращі побажання і любов кожному! – написала Лорак в Instagram.

Очевидно, рідні зрадниці не поділяють її позиції жити в країні-агресорі серед людей, чиї голови промиті пропагандою.

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Своєю ностальгією за сім’єю співачка не на жарт розлютила користувачів мережі, які запропонували їй приїхати в Україну, щоб побути разом зі своїми близькими людьми.

  • Так у чому ж справа? Якраз встигнете на черговий обстріл! У метро всі разом зберемося, і мрія здійсниться. Там часто бувають Наталя Могилевська, Тіна Кароль, Святослав Вакарчук. Нудно не буде! Чекаємо!
  • Приїжджай в Україну і збереш.
  • А чому не зможете зібрати сім’ю? Можливо, тому що вона в Україні? А ви зрадили й Україну, і сім’ю?
  • Зрадити Батьківщину означає навіки втратити рідний дім і повагу близьких.
  • Їдь у Бахмут – дай концерт для наших хлопців. У холоді і в тяжкому солдатському житті – дай їм тепло і любов мистецтва.
  • Приїжджай до Києва, під сиренами посидьте і ракетними ударами. А як ми всі мріємо зібратися своїми родинами…. А ви живете серед вбивць і ґвалтівників і ще їм співаєте, – пишуть у коментарях під фото.

Співачка протягом 10 місяців мовчить про повномасштабну війну в рідній країні і продовжує жити в РФ. Нещодавно Ані Лорак і зовсім повернулася на сцену в Росії. Вона виступила перед жителями країни-агресорки в рамках новорічного концерту і побажала їм щастя.

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