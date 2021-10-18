Міс Україна Всесвіт 2021 Анна Неплях заявила, що не постить україномовний контент у блозі, бо її аудиторія російськомовна.

27-річна дівчина записала звернення в Instagram. За словами Анни Неплях, після отримання титулу Міс Україна Всесвіт її часто почали звинувачувати в тому, що вона не знає українську мову.

Дівчина наголосила, що її аудиторія в соцмережі – російськомовна, сама вона росла в російськомовній родині, і в її рідному місті теж велика частка населення розмовляє російською.

Анна Неплях народилася у Дніпрі. До речі, відео дівчина записала саме українською мовою.

– Як бачите, можливо вивчити українську мову за добу, тому що вона твоя рідна, і тому що у тебе достатньо інтелекту, щоб розмовляти чистою і красивою мовою, а не паплюжити її суржиком, – зазначила Анна Неплях.

Також Міс Україна Всесвіт закликала до поваги, тому що вона заслуговує самовиражатися такою мовою, якою їй зручно.

Міс Україна Всесвіт 2021

15 жовтня на конкурсі краси титул Міс Україна Всесвіт 2021 отримала Анна Неплях – модель та художниця, екс-учасниця шоу Холостяк.

Вона зуміла здобути перемогу, змагаючись із 15 суперницями з різних міст країни, які переважно займаються мистецтвом та моделінгом.