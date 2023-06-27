Розбили пляшку об голову і кусали: в Ірландії побили українського актора

В Ірландії побили українського актора театру Лесі Українки. Об голову Олександра Грекова розбили скляну пляшку.

Інцидент стався в Дубліні 24 червня. Невідомі зловмисники напали на Олександра після його участі в українській виставі Переклади.

Результати побоїв – виклик швидкої та накладення кількох швів на обличчя.

Видання Irish Mirror опублікувало фото з місця події – артист із закривавленим і перебинтованим обличчям сидить у кареті швидкої допомоги. Як і будь-якого іншого українця, Олександра просто так не зломити – він посміхається на камеру і показує палець вгору.

Колега Грекова Анастасія Павленко розповіла, що насправді сталося.

За її словами, артист стояв біля головного входу до театру Abbey Theatre – до нього підійшов натовп молодих людей, які намагалися відібрати в Олександра пачку сигарет. На це артист спробував заперечити – після слів Це мої сигарети, що ви робите, Грекова почали бити.

– Вони розбили йому пляшку об голову, і одна з дівчат його кусала. Їх було п’ятеро – двоє з них були молодими хлопцями, – додала Анастасія.

І хоча Павленко не бачила бійки, але застала актора одразу після неї – у Грекова була закривавлена голова і діра у ній.

Після низки вистав уся команда театру Лесі Українки повернулася до Києва.

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