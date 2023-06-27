В Ирландии побили украинского актера театра Леси Украинки. Об голову Александра Грекова разбили стеклянную бутылку.

Инцидент произошел в Дублине 24 июня. Неизвестные злоумышленники напали на Александра после его участия в украинском спектакле Переводы.

Результаты побоев — вызов скорой и наложение нескольких швов на лице.

Издание Irish Mirror опубликовало фото с места происшествия — артист с окровавленным и перебинтованным лицом сидит в карете скорой помощи. Как и любого другого украинца, Александра просто так не сломить — он улыбается на камеру и показывает палец вверх.

Коллега Грекова Анастасия Павленко рассказала, что на самом деле произошло.

По ее словам, артист стоял возле главного входа в театр Abbey Theatre — к нему подошла толпа молодых людей, которые пытались отобрать у Александра пачку сигарет. На это артист попытался возразить — после слов Это мои сигареты, что вы делаете, Грекова начали бить.

— Они разбили ему бутылку об голову, и одна из девушек его кусала. Их было пятеро — двое из них были молодыми парнями, — добавила Анастасия.

И хотя Павленко не видела драки, но застала актера сразу после драки — у него была окровавленная голова и дыра в ней.

После череды спектаклей вся команда театра Леси Украинки вернулась в Киев.

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