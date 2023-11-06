Нерухомість Софії Ротару в Криму хочуть відібрати росіяни. Для цього “місцева влада” хоче провести фіктивні операції, щоб продати майно української співачки.

Що відомо про готель Ротару в Криму

У російських ЗМІ пишуть, що “влада” тимчасово окупованого півострова планує здыйснити націоналізацію нерухомості, щоб у підсумку нібито офіційно продати готель під назвою Вілла Софія.

Примітно, що сама Ротару знає про спроби росіян відібрати її майно і намагається продати свій бізнес у Криму раніше, ніж його виставить на торги “місцева влада”.

Зараз дивляться

Відомо, що заклад не працює з 2019 року у зв’язку з реновацією. Російські ЗМІ стверджують, що у самої співачки є проблеми з документами на цю нерухомість, оскільки готель оформлений як зовсім інша будівля. За документами, готель Ротару переписаний на її сина, його вартість – близько 1 млрд грн.

Продати нерухомість хочуть за допомогою розіграшу, а вторговані кошти спрямувати на допомогу російським солдатам, які намагаються захопити всю Україну.

Ротару планувала продати готель ще до повномасштабного вторгнення, оскільки з моменту окупації півострова вона не була в Криму. Російські ЗМІ заявляють, що зараз артистка нібито обдзвонює потенційних покупців у надії позбутися нерухомості.

Раніше співачка Ауріка Ротару розповіла, де зараз мешкає її сестра Софія. За її словами, зараз зірка проживає в Київській області, хоч і раніше було безліч припущень про те, що артистка виїхала з країни.