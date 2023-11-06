Недвижимость Софии Ротару в Крыму хотят отобрать россияне. Для этого “местная власть” хочет провести фиктивные операции, чтобы продать имущество украинской певицы.

Что известно об отеле Ротару в Крыму

Российские СМИ сообщают, что “власть” временно оккупированного полуострова планирует национализировать недвижимость, чтобы в итоге якобы официально продать отель под названием Вилла София.

Примечательно, что сама Ротару в курсе попыток россиян отнять ее имущество и пытается продать свой бизнес в Крыму раньше, чем его выставят на торги “местные власти”.

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Известно, что заведение не работает с 2019 года в связи с реновацией. Российские СМИ утверждают, что у самой певицы есть проблемы с документами на эту недвижимость, ведь отель оформлен как совсем другое здание. По документам, отель Ротару переписан на ее сына, а его стоимость — около 1 млрд грн.

Продать недвижимость хотят с помощью розыгрыша, а вырученные средства направить на помощь российским солдатам, которые пытаются захватить всю Украину.

Ротару планировала продать отель еще до полномасштабного вторжения, поскольку с момента оккупации полуострова она не была в Крыму. Российские СМИ заявляют, что сейчас артистка якобы обзванивает потенциальных покупателей в надежде избавиться от недвижимости.

Ранее певица Аурика Ротару рассказала, где сейчас находится ее сестра София. По ее словам, сейчас звезда проживает в Киевской области, хоть ранее и было множество предположений о том, что артистка уехала из страны.