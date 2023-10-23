Співачка Софія Ротару згадала свого чоловіка, музиканта Анатолія Євдокименка в роковини його смерті.

Сьогодні, 23 жовтня, 21 рік, як чоловік пішов із життя. Тому Ротару вирішила вшанувати його пам’ять, оприлюднивши в Instagram-stories фото. Очевидно, артистка вирішила відвідати Байкове кладовище, оскільки на знімку постала спиною біля могили чоловіка.

– 21 рік… Без тебе, – написала Ротару, додавши емодзі у вигляді розбитого серця.

Нагадаємо, Анатолій Євдокименко помер 23 жовтня 2002 року. Йому було 60 років. Причиною смерті став інсульт. Він був не тільки чоловіком Софії Ротару, а й режисером-постановником усіх її концертних програм.

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