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21 рік без тебе: Софія Ротару відвідала могилу свого чоловіка

23 Жовтня 2023, 14:16
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
София Ротару

Співачка Софія Ротару згадала свого чоловіка, музиканта Анатолія Євдокименка в роковини його смерті.

Сьогодні, 23 жовтня, 21 рік, як чоловік пішов із життя. Тому Ротару вирішила вшанувати його пам’ять, оприлюднивши в Instagram-stories фото. Очевидно, артистка вирішила відвідати Байкове кладовище, оскільки на знімку постала спиною біля могили чоловіка.

Софія Ротару згадала чоловіка у річницю смерті

Фото: https://www.instagram.com/sofiarotaru.official/

– 21 рік… Без тебе, – написала Ротару, додавши емодзі у вигляді розбитого серця.

Нагадаємо, Анатолій Євдокименко помер 23 жовтня 2002 року. Йому було 60 років. Причиною смерті став інсульт. Він був не тільки чоловіком Софії Ротару, а й режисером-постановником усіх її концертних програм.

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У шлюбі вони були 34 роки – з 1968-го до 2002-го.

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