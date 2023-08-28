Актор Назар Задніпровський висловився про режисерку-зрадницю Оксану Байрак, яка втекла до Росії.

Він сказав, що ніколи з нею особливо не контактував і бачив дуже рідко, проте встиг зробити висновки, що Байрак занадто самозакохана людина.

– У неї до болю самозакохана особистість. Можливо, її тут щось притиснуло, приперло, і не так їй усе. Росія давала їй гроші, до неї тут московські зірки прилітали, знімалися в неї. Вона була хтось. Після того, як їй припинили московські гроші давати, припинили в неї зніматися московські зірки, то вона перестала кимось бути, – каже Задніпровський.

Додає, що в країні-агресорі зрадниця відчуває себе кимось, а тому пішла на те, щоб зрадити рідну країну, чого він категорично не розуміє.

– Я собі цього не уявляю, а хтось собі це уявляє. Ну і Бог їм суддя, люди їм суддя, СБУ їм суддя, – підсумував Назар.

Раніше ми писали про те, що Оксана Байрак втекла з України і засвітилася в РФ. Це не стало здивуванням, адже режисерка не раз показувала свою прокремлівську позицію, позитивно реагувала на дії Путіна і висловлювала підтримку російським окупантам. При цьому вона проживала в Одесі.