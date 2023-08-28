Актер Назар Заднепровский высказался о режиссере-предателе Оксане Байрак, которая сбежала в Россию.

Он сказал, что никогда с ней особо не контактировал и видел очень редко, однако успел сделать выводы, что Байрак слишком самовлюбленный человек.

— У нее до болезненности самовлюбленная личность. Возможно, ее здесь что-то прижало, приперло, и не так ей все. Россия давала ей деньги, к ней здесь московские звезды прилетали, снимались у нее. Она была кто-то. После того, как ей прекратили московские деньги давать, прекратили у нее сниматься московские звезды, она перестала кем-то быть, — говорит Заднепровский.

Добавляет, что в стране-агрессоре предательница чувствует себя кем-то, а потому пошла на то, чтобы предать родную страну, чего он категорически не понимает.

— Я себе этого не представляю, а кто-то себе это представляет. Ну и Бог им судья, люди им судья, СБУ им судья, — подытожил Назар.

Ранее мы писали о том, что Оксана Байрак сбежала из Украины и засветилась в РФ. Это не стало удивлением, ведь режиссер не раз показывала свою прокремлевскую позицию, позитивно реагировала на деяния Путина и выражала поддержку российским оккупантам. При этом она проживала в Одессе.