Украинская певица Ирина Федишин резко высказалась об Ани Лорак, которая никак не решается назвать вещи своими именами — Россия напала на Украину.

Ирина не понимает, как можно молчать, когда гибнут тысячи людей и умирают невинные дети.

— Я не понимаю, почему. Человеческая жизнь бесценна. Чем она руководствуется? Попытки сидеть на двоих стульях – этот вариант точно уже не пройдет. Украина – она этого не простит и не забудет, — сказала Федишин.

Артистка не понимает, что действует на Ани Лорак, предполагая, что и она поддалась российской пропаганде.

— Возможно, эта российская пропаганда выела ей ум в голове. Люди, путешествующие по миру, они видят, что происходит. Поэтому это очень странно, — подчеркнула певица.

Также Федишин отметила, что если бы сейчас увидела Ани Лорак, то даже бы не посмотрела в ее сторону.

— Для меня она уже не украинка. Если будут какие-то попытки вернуться, то народ ей не то что не позволит, но и не простит, — сказала Ирина.

Ани Лорак уроженка Украины, которая живет и строит карьеру в РФ. На шестой день войны Лорак нарушила молчание и решила высказаться, однако назвать Россию агрессором не решилась.

Сегодня, 18 марта, война в Украине идет уже 23-й день, однако больше певица о ней публично не вспоминала.